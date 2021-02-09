شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الصحة العالمية بالصين: لا مؤشر على وجود كورونا فى ووهان قبل ديسمبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التى طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية .

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.، كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس، إن فريق خبراء تابع لها يزور الصين ، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء.

وفى سياق متصل، حذر العديد من المسئولين بمنظمة الصحة العالمية ونظام "كوفاكس" من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح استرازينيكا، الذي يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه يتعلق قبل كل شيء بالحد من الإصابة به وإنقاذ الأرواح وذلك على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة للفيروس.