شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 20 شيشة و تغريم 10 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، حملاتها المكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، ولإعادة الإنضباط للشوارع بمدينة الزقازيق.

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق، لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تغريم ١٠ مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فيما تابعت الحملة مواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية والصناعية وكافة الأنشطة التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمركز من غلق وتشميع مقهي بقرية مشتول القاضي، وتم التحفظ على ٢٠ شيشة من المقهي المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات المخالفة والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بشوارع المدن، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.