شكرا لقرائتكم خبر عن «سيا» تُعلم الفتيات قيادة «الإسكوتر»: «بمشي في الشارع الناس بتشجعني وتضحكلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سيا جمال، فتاة مصرية تعلم الفتيات قيادة الدراجات البخارية «الإسكوتر»، إنها أقدمت على هذه التجربة بالصدفة، حيث كانت الفتيات تستوقفها وتسألها عن أن لديها وقتًا لتعلمهن القيادة، ومن هنا جاءت الفكرة وقررت أن تقوم بتعليم الفتيات القيادة.

وأضافت «جمال» خلال لقائها ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، الثلاثاء، أنها تقود بهدوء وتلتزم بارتداء كل الملابس الخاصة بالدراجات البخارية «الإسكوتر» للحفاظ على سلامتها وأمنها، معقبة: «من هنا بابا وماما اطمنوا عليا».

وأشارت إلى أنها كانت تتعرض لمضايقات من الشباب في الشارع قائلة: «بيزنقوا عليا»، ولكن بعد ذلك أصبحت الصورة مختلفة، مستطردة: «دلوقتي بمشي في الشارع الناس بتشجعني وتضحكلي، وفي منهم بيصورني عشان مبسوطين من اللي بعمله».