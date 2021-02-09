شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح تنهي نزاع أبناء «زعبرة» بالمنيا: نصف مليون جنيه شرط جزائي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية، ولجنة المصالحات بمركز دير مواس جنوب المنيا، الثلاثاء، في إنهاء نزاع بين أبناء عائلتي «علوان» و«جاد الرب»، بقرية زعبرة، نشب منذ 4 أعوام بين الجانبين، بسبب خلافات الجوار، ما تسبب في إصابة 10 أفراد من الطرفين بجروح قطعية وكسور وإصابات نارية.

عقد جلسة الصلح بمنزل الحاج علاء حسانين، عضو مجلس الشعب الأسبق، بقرية أسمو العروس، بدائرة المركز، تحت مظلة أمنية، بإشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، واللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، والمقدم احمد الصفطي، رئيس مباحث المركز .

وبحضور أعضاء لجنة المصالحات بالمركز، التي قررت معاقبة احد الطرفين بالغرامة 75 ألف جنية، والتنازل عن القضايا المتداولة بين الجانبين، والتوقيع على شرط جزائي قدرة 500 ألف جنية لمنع تكرار الأحداث.

ترجع الأحداث عام 2017 عندما تلقي مدير امن المنيا، بلاغا، بحدوث معركة بين الجانبين، بالأسلحة النارية، والشوم والعصي والحجارة، مما تسبب في إصابة 10 أفراد من الجانبين بإصابات بالغة. تم القبض على المتهمين من الجانبين وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالتهم للمحاكمة الجنائية .

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا