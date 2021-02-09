شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعيد تشكيل لجنة «حياة كريمة» بالمراكز (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الثلاثاء، إعادة تشكيل لجنة مبادرة حياة كريمة، ليضم التشكيل الجديد، بشر طاهر، منسق عام المبادرة بديوان عام المحافظة، ومسئولين من المتابعة، والتخطيط، المشاركة المجتمعية، ومسئول للتوثيق والإعلام.

كما تتضمن القرار الذي يحمل رقم «47» لسنه 2021، تشكيل لجنة بكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدنية وعضوية المختصين .

وتشكل لجنة للتنمية المتكاملة للمبادرة بكل وحدة محلية قروية بالمراكز المستهدف تنفيذ المبادرة بها، برئاسة رئيس الوحدة القروية، وتضم مسئولين.

وتضمن القرار تشكيل لجنة بكل مركز برئاسة رئيس المركز وعضوية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثل لكل فئة من الفئات الممثلة بكل وحدة محلية .

واختتم القرار بتكليف فريق «صوتك مسموع» بتلقي مقترحات وشكاوي المواطنين بالقرى المستهدفة بالمبادرة.

قرار محافظ المنيا

قرار محافظ المنيا

قرار محافظ المنيا