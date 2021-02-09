شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: «صوتك مسموع» تلقت 278 ألف رسالة.. والاستجابة لـ96,3% منها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود مبادرة «صوتك مسموع»، لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يناير2021، ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها، وحلها في أسرع وقت ممكن، والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة لها.

وأعلن الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها، سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو رقم «واتس آب» أو عبر «الإيميل» أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل في جميع القنوات بالمبادرة منذ إنطلاقها في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278.7 ألف رسالة، منها حوالي 55 ألف شكوى تم حل 52.8 ألف شكوى بنسبة 96.3% وجاري حل 2040 شكوى.

وأكد «شعراوي»، ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم، ومطالبهم، وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17.6 ألف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77.6% وجاري حل 621 شكوى.

وأوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هي شكاوى الإشغالات، والتي بلغ عددها 913 شكوى، ثم القمامة 759 شكوى، ومخالفات البناء 581 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى، وشكاوى الفساد 16 شكوى، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذي يعمل بالوزارة في مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالبًا كل العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كل الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف أن الواتس آب تلقي خلال شهر يناير 14684 رسالة، منها 2322 شكوى تم حل 1834 شكوى، وجاري حل 488 بينما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2800 رسالة منها 420 شكوى تم الرد على 268 شكوى، وجاري الرد على 152 شكوى، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمة تتضمن استفسارات وتم التوجيه بإتخاذ اللازم.

وقال إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة، وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى، هي (أسيوط – المنيا –البحيرة- الشرقية – الجيزة-القليوبية- بورسعيد)، لافتًا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين خاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وشكاوى من تراكم مياه الأمطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيء، وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع المبادرة عن طريق رقم «الواتس أب» وهو 01150606783، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بعنوان «صوتك مسموع»، والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني.