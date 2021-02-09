شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «جهاز الشروق» يعلن تسليم مدرسة «أكاديمية الفنون» لوزارة الثقافة لإدارتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة «أكاديمية الفنون»، وهd الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، وذلك لصالح وزارة الثقافة، بهدف إدارتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار رئيس جهار مدينة الشروق، إلى أن ذلك يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم ١ بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الإنتفاع لمشروع المدرسة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذا النشاط الإضافي للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة يعتبر الأول من نوعه بالمدن الجديدة، والثاني على مستوى الجمهورية من حيث تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفني.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المدرسة تم إقامتها على مساحة (7915م2) وتضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياء/كمياء/أحياء) فضلاً أيضاً عن إحتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.

كما أكد رئيس الجهاز استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا الغرض تساهم في تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية.