«لا للتصفية نعم للتنمية».. تأسيس الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «لا للتصفية.. نعم للتنمية الإنتاجية للصناعة والزراعة نعم العدالة الاجتماعية»، تأسست الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية، تجاوبا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار وغزل الاسكندرية وغيرها من الصناعات.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية الصناعة المصرية في حزب الكرامة يوم الخميس 21 يناير لاطلاق الحملة الشعبية للحديد والصلب والصناعة الوطنية، واستكملوا مشاوراتهم في حزب المحافظين يوم الثلاثاء 2 فبراير لبلورة توجهات لطرحها على اجتماع الحملة يوم السبت 6 فبراير 2021 بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لإطلاق البيان التأسيسي والإطار التنظيمي والانتقال إلى خطوات عملية تستهدف وقف التصفية ودعوة المواطنين للمشاركة في التصدي لهذا التهديد.

وقالت الحملة في بيانها التأسيسي، إن الهدف هو حماية المال العام وقطاع الدولة الصناعي الذي لعب أدوارا مهمة في خطط التنمية والدعم الاجتماعي للمواطنين بأسعار الزامية ودعم المشروعات الكبرى كالسد العالي ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية بمنتجاتها وكان جسرها في العبور.

وأضافت أنه وعيا بما كشفته خبرة أزمة فيروس كورونا عن أهمية الصناعة الوطنية، يجب على الدولة الحفاظ على أدوات الإنتاج التي تشكل حمايه لأمن المجتمع وحصن ضد الأزمات، فأنابيب الأوكسجين التي تعتمد عليها المستشفيات من انتاج الحديد والصلب وانهاض صناعة الدواء والمستلزمات الطببة والأدوات اللازمه لدعم النظام الصحي هي صمام امان اساسي للمجتعات وشريان حيوى للحق في الصحة والحق في الحياة.

وتابعت الحملة أنه انطلاقا من تكامل قطاعات الاقتصاد في خطط التنمية، وأن منطق الربح والخسارة لا يقاس بالنسبة لإدارة الاقتصاد القومي بكل منشأة على حدة، كما لا يعد المعيار الوحيد لقياس الكفاءة، خصوصا في ارتباطه بالدعم الاجتماعي والتسعيرة الجبرية، لمصانع الأسمدة على سبيل المثال قدمت دعما مباشرا للفلاحين بأسعار الزامية وهى متهمة الان بالخسارة.

وأكملت أنه ادراكا لما سببه أيضا تجاهل الحكومات المتعاقبة لضرورة ضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير الشامل لصناعات تحملت عن الدولة أعباء الدعم الاجتماعي، وما تبع ذلك من تجاهل بدائل مقترحات العاملين والخبراء لتحقيق تطوير شاملا تحويلها لصناعات صديقة للبيئة، وانتباها لمخاطر الانتقال من توجهات الخصخصة وما ارتبط بها من سياسات عارضناها إلى توجهات التصفية التي يمتد أثرها على كل القطاعات ومن مخاطر تحويل القطاع الصناعى إلى قطاع عقارى استثماري .

وشددت الحملة على أنه تأكيدا لقناعتنا بضرورة التوجه نحو تنمية اقتصادية توسع مساحة الاعتماد على الذات في مواجهة التبعية والهيمنة والاحتكار، ووجوب اطلاق الطاقات الإنتاجية للاقتصاد وحماية الخبرات العلمية والفنية وحقوق العمال، وإيمانا بأن التوجه نحو التنمية المستقلة وركيزتها قطاعات الانتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية هي أقصر طريق لامن المجتمع وسلامته والأمن القومي للبلاد.

وتأكيدا على هذه المباديء، أعلنت الحملة، أنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها في إطار العمل السلمي ومبادئ الدستور والقانون، وسوف تتقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لدرء خطر التصفية والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال.

وأكدت أنها سوف تعمل على عدة مسارات، مسار قانوني لوقف إجراءات التصفية ومسار علمي وفني لطرح البدائل ومسار إعلامي لتوضيح أهداف ونشاط الحملة للرأي العام ونشاط للتوعية بين المواطنين والاتصال مع الهيئات الشعبية والرسمية وغيرها مما تراه أطراف الحملة ضروريا لبيان هدفها، كما تعمل الحملة على الجمع بين المبادرات المختلفة وتبني عناصرها الإيجابية سواء ما تعلق بالدلالة الرمزية للدعوة لاكتتاب عام وما أظهرته من تجاوب شعبي كبير مع هدف أو المبادرات التي تؤكد على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات للنهوض بالمصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطها أو إصلاح الإدارة ومقاومة الفساد أو تعزيز دور النقابات العمالية.

ونوهت إلى أن عضوية الحملة مفتوحة لكل الأطراف التي تشاركها أهدافها ضد تصفية الصناعة وتحويل المصانع إلى خردة وارض فضاء واستثمار عقارى وتؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق العمال، وأن اجتماعات الحملة ولجانها مفتوحة وتتم بالتبادل والتوافق بين الأحزاب والمنظمات التي تبدى رغبتها في استضافتها.

وشددت الحملة على تتضامنها تضامنا كاملا مع مطالب العمال المعتصمين في الشركات المهددة بالتصفية سواء تعلق الامر بحقوق العمل أو السلامة المهنية أو الحريات النقابية وتؤكد الحملة على أهمية تضامن كل العمال وكل الشعب لحماية الصناعة الوطنية.. وتحث جهات الإدارة ومؤسسات الحكم على الحوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم وتجنب تصعيد الموقف واللحؤ لاجراءات تعسفية.

وأكدت أن نشاط الحملة مستمر حتى تحقق هدفها في طرح سياسات جديدة وحماية الصناعة وحقوق العمال.