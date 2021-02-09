شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «السياحة العالمية»: شركة طيران ألمانية تستأنف رحلاتها للغردقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية، إنه في ظل ظروف غير طبيعية، أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية «كوندور» استئناف العمل من ألمانيا إلى مطار الغردقة، حيث بدأت بالفعل برحلتين يوم السبت الماضي من مطاري فرانكفورت وهامبورج.

وأضاف «البطوطي»، أن الشركة وضعت الغردقة على جداول رحلاتها خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير ومارس وإبريل، بواقع رحلة واحدة يوم الخميس من كل أسبوع، واعتبارا من شهر مارس وحتى نهاية مارس رحلتين يومي الخميس والسبت، ومن أول إبريل ثلاث رحلات أيام الإثنين والخميس والسبت.

وأشار إلى أن الشركة وضعت علامة (*) على الرحلات خلال تلك الفترة، ونوهت إلى أن الرحلات غير منتظمة (أي يعتمد تشغيلها على الطلب ومعدل الحجوزات)، من بداية موسم الصيف القادم، مخطط (حسب الجدول المعلن وأنظمة الحجز)، أن تبدأ الشركة في التشغيل من ستة مطارات ألمانية هي:

مطار فرانكفورت: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الإثنين والخميس والسبت

مطار دوسلدورف: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الإثنين والخميس والسبت

مطار هامبورج: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الإثنين والخميس والسبت

مطار ميونيخ: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الإثنين والخميس والسبت

مطار ليبزج: رحلتين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس

مطار شتوتجارت: رحلتين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس

و تابع «البطوطي»، أنه من المتوقع أن يكون التعافي مضطرب خلال موسم الصيف القادم 2021، على أن يبدأ من موسم شتاء 2021-2022 (أي اعتبارا من أكتوبر/نوفمبر 2021) التعافي الحقيقي وبقوة، وأنا شخصيا أتوقع أن يستقر الطلب وأن تكون معدلات الحجوزات لموسم شتاء 2021-2022 جيدة جدا ومستقرة.

و لفت إلى أنه في الوقت الراهن، لا زال تحذير السفر غير الضروري بما فيه السفر لغرض السياحة إلى مصر ساري حتى الآن، ولكن التحذير ليس منع ويمكن لمن يرغب السفر على مسؤوليته الشخصية أن يسافر مع مراعاة القواعد الموضوعة، حيث يمكن للألمان والمصريين والجنسيات الأخرى من حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في ألمانيا ومواطني دول الاتحاد الأوروبي السفر من ألمانيا إلى مصر بشرط وجود اختبار PCR سلبي تم إجراؤه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة (عبر مطار فرانكفورت لمدة لا تزيد عن 96 ساعة).

وبالنسبة للمسافرين مباشرة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ومرسى مطروح، هناك إمكانية إجراء اختبار PCR المطلوب مقابل رسوم عند الوصول إلى تلك المطارات الأربعة.

وعند العودة من مصر إلى ألماني، يسمع بالسفر للمواطنين الألمان والمصريين والجنسيات الأخرى من حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في ألمانيا ومواطني دول الاتحاد الأوروبي والدبلوماسيين بشرط عمل اختبار كورونا سلبي لم يمضي عليه أكثر من 72 ساعة وتقديمه لشركة الطيران عند السفر (علمت اليوم من السيدة الأستاذة غادة شلبي نائبة وزير السياحة المصري أن وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع شركة كوندور قد نجحوا بأن تقبل السلطات الألمانية اختبارات Antigen test السريعة والتي سيتم عملها للسائحين عند مغادرتهم للمطارات المصرية لتقديمها لشركة الطيران عند إجراءات المغادرة من المطارات المصرية وعند الوصول إلى المطارات الألمانية) وأعتقد أن هذا جهد مشكور ورائع منهم وندعمه كثيرا.

إضافة إلى ذلك يجب على السائحين قبل السفر ضرورة إكمال تسجيل الدخول الرقمي على الصفحة www.einreiseanmeldung.de وتقديم معلومات حول الإقامة خلال الأيام العشرة الماضية، وبعد تقديم جميع المعلومات اللازمة، سيتم تلقي ملف PDF كتأكيد، وبعد دخول ألمانيا يجب عليهم عمل اختبار PCR في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد الدخول، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام (مع إمكانية عمل اختبار آخر بعد سبعة أيام وإذا كان سلبي يتم التحرر من المدة الباقية).