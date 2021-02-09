شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية غدًا (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه عن مناطق (المعمورة ـ ابو قير ـ الطابية )، غدًا الأربعاء، لمدة 8 ساعات، بدء من الساعة 10 صباحاً وحتى السادسة مساءً نفس اليوم.

وأرجعت الشركة في بيان، الثلاثاء، سبب الانقطاع لأعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه المغذي لمحطة مياه المعمورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.