شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يتابع أعمال إنشاء ممشى أهل مصر على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بالمدينة، والتي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة «ممشى أهل مصر».

تابع «عبدالستار» أعمال التشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إلى الممشى.

قال رئيس المدينة، إن الاهتمام والتطوير يتم على قدما وساق وبشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال بإنجازها على الوجه الأكمل، وخلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

اوضح رئيس المدينة، أنه سيتم عمل رمبات «ميول» لذوي الاحتياجات الخاصه بامتداد الكورنيش وأيضا أمام مداخل مسجد ناصر وزراعة أشجار كبيرة لاستكمال المظهر الجمالي للمشروع.

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش بنها يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضري ومديرية الطرق والتطوير الحضري.

رئيس مدينة بنها يتفقد ممشى النيل

رئيس مدينة بنها يتفقد ممشى النيل

رئيس مدينة بنها يتفقد ممشى النيل

رئيس مدينة بنها يتفقد ممشى النيل