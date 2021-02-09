شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الأقصر» يعلن جدول تطعيمات الماشية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن أعمال الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تتم بكافة الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة على النحو التالي :

- البغدادي والقرنة خلال الفترة من 6 وحتى 11 فبراير الجاري .

- العديسات والاقالتة تتم خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجاري.

- الطود والضبعية تتم خلال الفترة من 20 وحتى 25 فبراير الجاري.

- الزينية والمريس خلال الفترة من 27 فبراير الجارى وحتى 4 مارس المقبل.

- قرى المدامود والبعيرات تتم خلال الفترة من 6 وحتى 11 مارس المقبل.

- قرى العشى والمنشاة تتم خلال الفترة من 13وحتى 18 مارس المقبل.

- مركز الأقصر ومنطقة الكرنك تتم خلال الفترة من 20 وحتى 25 مارس المقبل.