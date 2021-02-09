شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصدرت عملة البيتكوين قائمة الأكثر بحثًا على جوجل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت العملة الرقمية البيتكوين قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، بعد أن سجلت ارتفاعًا تجاوز نسبة الـ 10% الإثنين.

وفقًا لـ «سبوتنيك» جائت هذه القفزة بعد إعلان شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية استثمارها حوالي 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة خلال الشهر الماضي، محققة بذلك ارتفاعًا غير مسبوق.

وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش تم تسجيل الزيادة التي حققتها قيمة العملة والتي وصلت إلى 43 ألف و625 دولار، والتي تم تحقيقها.

وكانت الشركة قد أعلنت استثمارها في البيتكوين بعد مرورعشرة أيام من إضافة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لها، هاشتاج يحمل اسم العملة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، كما علق على تغريدة للكاتب بن ميزريش الشهيير التي أشاد خلالها بالعملة، أعلن أنه «لن يرفض الحصول على الأجر بعملة البيتكوين».

وكان إيلون ماسكك قد أثار جدلًا في نهاية شهر ديسمبر الماضي بإعلانه احتممالية تغيير الميزانية العامة لشركة تصنيع السيارات الكهربية، إلى العملة الرقمية البيتكوين.