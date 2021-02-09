شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: مصر نجحت فى العودة إلى سوق السندات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مصر ممثلةً في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣.٧٥ مليار دولار على 3 شرائح (٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مُصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١.٥ مليار دولار، و١.٥ مليار دولار على التوالى.

وشهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبَل المستثمرين الأجانب إلى ١٦.٥ مليار دولار خلال الطرح.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإقبال الكبير على السندات الدولية المصرية الذي وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو ١٦.٥ مليار دولار بما يمثل نسبة تغطية تصل إلى ٤.٤ مرة من قيمة الطرح البالغ ٣.٧٥ مليار دولار، أسهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنوات الماضية، وذلك للشرائح الثلاث المُصدرة بآجال (٥، ١٠، ٤٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة تقل بشكل ملحوظ عن أسعار الفائدة المحققة مؤخرًا من قبل العديد من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل، بل وفى بعض الأحيان الدول ذات التصنيف الائتمانى الأعلى من مصر.

وأكد الوزير أن نجاح الإصدار الدولى يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر، وأن الطرح بأسواق المال الدولية سيسهم في توفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الطرح شهد تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية، منهم 40 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية، وهو ما يمثل استمرارًا لنهج وزارة المالية الهادف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام