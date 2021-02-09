شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 34 طن زيوت طعام وأسمدة زراعية مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وترأس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل مديرية التموين، ومحمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، ورئيس قطاع تموين وسط الشرقية، حملة مكبرة على المصانع أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم 946 لسنة 2021جنح ا د ط بلبيس، ضد «س. م. ع» لإدارته وتشغيله مصنع زيوت طعام بناحية قرية السلام أول طريق العاشر بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على 30 طن زيوت طعام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما تم تحرير المحضر رقم 945 لسنة 2021 جنح ا د ط بلبيس، ضد «م. م. م» صاحب مصنع أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية السلام أول طريق العاشر من رمضان، لحيازته 185 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم أسمدة زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.