شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة الأقصر» تنظم ندوات وورش عمل عن التربية الإيجابية للأبناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الثلاثاء، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان «التربية الإيجابية للأبناء».

وأوضح المحاضر الدكتور محمد حنفى مفهوم التربية بشكل عام داخل محيط الأسرة ومفهوم التربية من منظور تربوى نفسى فكرى إجتماعى وصور مختلفة للتربية ومنها «تقليدية، متساهلة، متسلطة، إيجابية» وأسس التربية الإيجابية وإستراتيجياتها وأهميتها، والتربية الإيجابية بين اليونسيف العالمى والمصرى.

كما أقام قصر ثقافة أرمنت محاضر بعنوان «من أجل عالم متحرر من العنف» وتحدث د. النوبي عبدالراضى عن العنف وأنواعه وكيفية علاجه.

فيما عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «رفع كفاءة جهاز المناعة لدى الإنسان» وتحدث العادلى حسان وكيل ثقافى بمعهد فتيات القرنة الأزهري عن أن جهاز المناعة بالإنسان كجهاز الشرطة المنوط به حماية الأمن بالمجتمع، وما المقصود بجهاز المناعة وأنواع المناعة وكيف يمكن رفع كفاءة جهاز المناعة وتقويته لدى الإنسان.