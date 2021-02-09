شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير التعليم العالي مع سفيرة البرتغال بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح الثلاثاء، سفيرة البرتغال بالقاهرة، مانويلا فرانكو.

بحث الطرفان تفاصيل بروتوكول التعاون المتوقع تنفيذه بين البلدين في إطار تعزيز العلاقات المشتركة في مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا.

وأكد الوزير على اهتمام مصر بتنفيذ الاتفاقية، ودعم العلاقات التاريخية المثمرة بين البلدين، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية في العالم شهدت فترة صعبة خلال الفترة الماضية بسبب تأثيرات جائحة كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب التي اقتضت إغلاق الجامعات وتعطيل الدراسة والاعتماد على طرق التعليم عن بعد، وهو ما أثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية خاصة لطلاب الكليات العملية التي تحتاج تدريبا مباشرا.

وأضاف عبدالغفار «أننا جميعا نتطلع لعودة الحياة لطبيعتها بصفة عامة، وبصفة خاصة استئناف النشاط في الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة».

وبحث الوزير مع فرانكو التحضير لتوقيع بروتوكول التعاون بشكل أونلاين خلال الفترة المقبلة، ومن خلال تنظيم الحدث عن بعد عبر التقنيات الحديثة، مشيرا لأهمية البروتوكول في دفع التعاون الثنائى بين الجامعات المصرية والبرتغالية.

كما بحث الطرفان إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر، وفتح برامج دراسية برتغالية بالجامعات المصرية الحديثة، واستكمال الخطط مع جامعة نوفا البرتغالية لفتح فرع لها يضم التخصصات المميزة بها مثل الطب والهندسة والإدارة.

وأشار د. عبدالغفار إلى إمكانية التعاون في برامج السياحة والضيافة مع الجانب البرتغالى، مشيرا للتجربة المميزة لمصر للتعاون مع جامعة فيينا في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت السفيرة البرتغالية سعي بلادها لتوقيع البروتوكول مع الجانب المصرى، مشيرة لتميز العلاقات بين البلدين، وأضافت أن البرتغال تسعى لتقديم تجربة متميزة في مصر تعكس ثقافتها وهويتها وتبرز مجالات التميز البرتغالية في التعليم العالى، وتستفيد من الروابط التاريخية التي تجمع بلادها بدول الشرق الأوسط والعالم العربى، معربة عن تطلعها لاستئناف برامج التبادل الطلابى بعد انتهاء جائحة كورونا.

حضر الاجتماع د. أشرف العزازى قائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، ود.ميادة بلال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافى.