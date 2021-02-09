شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» تستعرض خطة مواجهة الموجة الثانية من كورونا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة السابقة والقادمة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير الرعاية الحرجة والعاجلة.

تناول الاجتماع استعراض الموقف الصحي الحالي وخطة مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، ومناقشة السلبيات والإيجابيات، ومعوقات سير العمل خلال الفترة السابقة، والخطط التصحيحية لها، كما وجه وكيل الوزارة بتفعيل أقسام المناظير، والقوافل الجراحية بالمستشفيات، مشدداً على الانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على تعزيز القوي البشرية بالأقسام الطبية الحرجة، والتشديد على مديري المستشفيات بالمتابعة المكثفة للأقسام الطبية، خلال الفترات المختلفة وخاصة النوبتجية والسهر، ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي منها، وسلامة المخارج، والصيانة الدورية لها، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتأكيد على جاهزية المستشفيات لاستقبال وعزل الحالات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، وتقديم الخدمة الطبية للمرضي على الوجه الأمثل، والتأكيد على متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتوافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكيد على التزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.