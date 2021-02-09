شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح برنامج شباب العلماء ويكرم أعضاء قافلة السودان السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن قيام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتكريم أعضاء قافلة الأوقاف الدعوية من الأئمة والواعظات بالسودان السبت المقبل، وذلك فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، نظرًا للجهد الفائق والصورة المشرفة التي ظهر عليها أعضاء القافلة طوال فترة عملهم بالسودان الشقيق على مدار 12 يومًا ، حيث تصل القافلة إلى القاهرة مساء الخميس المقبل.



وتضم القافلة كل من، "الدكتور أشرف فهمى محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام، الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية، الدكتور عيد على خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإدارى لأكاديمية الأوقاف الدولية، الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، الواعظة دينا محمد حسن جدامى، الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ".

من جانب آخر يفتتح وزير الأوقاف برنامج شباب العلماء الذي يضم (40) من شباب علماء الوزارة المتميزين ، وتستمر محاضرات البرنامج على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 13-14 / 2 / 2021م ، كما يفتتح دورة الدعوة الإلكترونية التي تستمر أيضًا على مدار اليومين، علمًا بأن الأكاديمية ستستقبل المشاركين في البرنامج أو الدورة من المحافظات الإقليمية الذين يرغبون في المبيت بداية من عصر الجمعة 12 / 2 / 2021م .