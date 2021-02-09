شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 441 شاباً فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 441 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 122 فرصة عمل.



وأضاف "سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج و طهطا والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف إستفاد منها 89 متدرب، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 57 محضراً، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 10 ندوات في مجال عمل الطفل، و ندوتان في مجال المفاوضة الجماعية، و 5 ندوات في مجال التوعية بالسموم البيضاء ، و 4 ندوات أخري في مجال زيادة الإنتاج، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات ، فضلاً عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي، أنه تم صرف 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 92 عاملا منهم 110 ألف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و 42 ألف جنيه لـ 14 عاملا منحة زواج، و 78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عمال.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 557 عاملا بإجمالى 92 ألفاً و 163 جنيه ، واستخراج شهادات أمان لـ 12 عاملاً بواقع 6 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 181 عاملاً جديداً بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 617 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 8 شكاوى ، تم تسوية شكوى واحدة منها ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، و تبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 207 منشأة ، وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضراً ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 141 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 7 ترخيص .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .



وفى سياق أخر هنأ وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام في تاريخِ الوطنيةِ المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية في 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان" .

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.