شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 9 حنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيها.
- التفاح السكرى 25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.
- اليوسفي 6.5 جنيه.
- الجوافة 8.5جنيه.
- الموز البلدى 10.5 جنيه.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 7 جنيهات.