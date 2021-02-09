شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎

وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5 جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 9 حنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيها.

- التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.

- اليوسفي 6.5 جنيه.

- الجوافة 8.5جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدى 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 7 جنيهات.