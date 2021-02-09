شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تدعو لعموميتى شعبتى "كيمياء وعمارة" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت النقابة العامة للمهندسين، أعضاء حضور شعبة عمارة لفعاليات الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة المعمارية، يوم الخميس الموافق 11 فبراير 2021 الساعة 5 مساءا بمسرح النقابة، وكذلك أعضاء شعبة كيمياء لحضور فعاليات الجمعية العمومية العادية لشعبة الهندسة الكيميائية والنووية يوم الإثنين 15 فبراير 2021 الساعة 5 مساءا بقاعة عثمان.

ويأتى ذلك عقب إعلان المهندس محمد عزب رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشعبة لمدة 15 يوما لعدم اكتمال النصاب القانوني، بالإضافة إلى إعلان الدكتور معتز محمود طلبة رئيس شعبة الهندسة المعمارية تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشعبة لمدة 15 يوما لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت قد دعت النقابة العامة للمهندسين لعقد الجمعيات العمومية لشعبها الهندسية السبع، يوم الأربعاء 27 يناير 2021، وانعقدت الجمعية العمومية لشعية هندسة البترول والفلزات، يوم الخميس 28 يناير الجارى، والجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية، يوم الجمعة 29 يناير 2021 الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية.

وعقدت نقابة المهندسين، الجمعية العمومية لشعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج يوم السبت 30 يناير 2021، والجمعية العمومية لشعبة الهندسة المدنية يوم السبت 30 يناير 2021.

ويتم عقد جميع الجمعيات العمومية لمناقشة السياسة العامة للشعب الهندسية، واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشعب وإنجازاتها خلال عام 2020، وعرض خطة عمل الشعب لعام 2021، بالإضافة إلى النظر فى الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعيات العمومية.