شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع مع شبورة كثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة تبقى الشبورة هى الظاهرة الجوية الوحيدة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تش شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.