شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم القائمين على تأمين بطولة كأس العالم لليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالا بالنجاح الكبير للشركة الإفريقية للأمن والحراسة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، والتي أقيمت في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي، حرص الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول، على تكريم قيادات الشركة، تعبيراً عن امتنان الجميع للجهد الذي بذلته الشركة لتخرج البطولة بهذا الشكل المشرف، مشيداً بما يتمتع به طاقم الشركة من مستوى عال من التخطيط والتنفيذ والتنظيم.

والتقى مدير معهد بحوث البترول، باللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية، واللواء محمود طاهر العضو المنتدب، وبعض من قيادات الشركة، بمقر المعهد.

وجرى إقامة مراسم لتكريم الشركة وقياداتها، وأعرب المعهد عن السعادة البالغة في مد أواصر التعاون مع الأفريقية في الفترة المقبلة، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجالات تنظيم وتأمين المنشآت والأحداث.

يأتي ذلك بعد أيام من توجيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والكابتن حسين لبيب مدير بطولة العالم مصر 2021 الشكر للأفريقية لدورها في نجاح المونديال.