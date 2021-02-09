شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى حارة رواش بسكة الحاج على بالمعتمدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على شكوى أرسلت من القارئة زينب مسعد لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان :" شكوى من انتشار مياه الصرف الصحي بحارة رواش ابو الحاج علي بسكة الحاج علي المعتمدية" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين وجود سدد بغرفة التفتيش الخاصة بالعقار وتم تسليكها وعمل اللازم.

وكانت القارئة زينب مسعد علي مقيمة بشارع رواش بالمعتمدية فى الجيزة شكوى عبر خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، تشكو من انتشار مياه الصرف الصحي بحارة رواش ابو الحاج علي بسكة الحاج علي المعتمدية. وقالت القارئة عبر شكواه : "مازلنا نعاني من انتشار مياه الصرف الصحى بالشارع الى ان دخلت المنازل، ما تسبب فى وانتشار الروائح الكريهة ومنع الاطفال من الذهاب الى المدارس ولا نستطيع الخروج او الدخول للمنزل كما ان يوجد غرف كهرباء قريبة من الماء وتقدمنا بعدة شكاوى دون حل.



الصرف الصحي

وقالت القارئة عبر شكواه : "مازلنا نعاني من انتشار مياه الصرف الصحى بالشارع الى ان دخلت المنازل، ما تسبب فى وانتشار الروائح الكريهة ومنع الاطفال من الذهاب الى المدارس ولا نستطيع الخروج او الدخول للمنزل كما ان يوجد غرف كهرباء قريبة من الماء وتقدمنا بعدة شكاوى دون حل.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.