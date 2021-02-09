شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تعلن إجراء دراسة لرصد حالة أسماك القرش والأسباب المحتملة لهجماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة والأعضاء ممثلى كلاً من مجلس الدولة ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية وشرطة البيئة والمسطحات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان، أنه تم الموافقة على إجراء الدراسة التى يقوم بها قطاع حماية الطبيعية بالوزارة والخاصة برصد حالة أسماك القرش والتى تتعاون فيها وزارة البيئة مع وزارة السياحة والآثار، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتحليل الأسباب المحتملة لهجمات القروش فى الأماكن المسجلة لهذه الحوادث.

وقد تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات البيئية الهامة، حيث تم الموافقة على تمويل مشروع الشواحن الشمسية بصالات الترانزيت بمطار القاهرة كأحد المشروعات التجريبية الرائدة فى مجال استخدام الطاقة النظيفة وكذلك استخدام شاشات العرض فى تلك الشواحن لإعطاء نبذة عن حالة البيئة المصرية والمحميات الطبيعية.