شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يحذف 8439 تغريدة لمكافحة المعلومات المزيفة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، حذف 8439 تغريدة منذ فرض سياسة مكافحة المعلومات المزيفة عن كورونا في مارس 2020.

كان تويتر أعلن فى وقت سابق أنه لا يجوز مشاركة المحتوى المزيف أو المضلل بشكل واضح والذي قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة من الضرر (مثل زيادة التعرض للفيروس أو الآثار السلبية على أنظمة الصحة العامة) على تويتر.

ويشمل ذلك مشاركة المحتوى الذي قد يضلل الناس حول طبيعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ أو فعالية أو سلامة التدابير الوقائية أو العلاجات أو غيرها من الاحتياطات للتخفيف من حدة المرض أو علاجه؛ أو اللوائح الرسمية أو القيود أو الإعفاءات المتعلقة بالنصائح الصحية؛ أو انتشار الفيروس أو خطر الإصابة أو الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). بالإضافة إلى تصنيف التغريدات التي تشارك معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للحد من انتشارها وتوفير سياق إضافي.