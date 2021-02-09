5 ساعات جيب للملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تقليد شهري ينفذه متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أعلن المتحف عن إجراء استفتاء شعبى للعاملين وجمهور محبى الآثار في الإسكندرية، تحت عنوان «انت من تقرر»، بهدف إيجاد مزيد من التواصل المجتمعي بين المتحف والجمهور. ونشر المتحف 5 قطع من مقتنيات الملك فاروق عبارة عن ساعات جيب، للتصويت عليها خلال شهر فبراير واختيار القطعة الحاصلة على أعلى الأصوات لنشرها للجمهور مجاناً في المتحف خلال شهر مارس المقبل.

وجاءت القطعة الأولى عبارة عن ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف إحدى الظروف يغطي مينا الساعة مثبت بداخلها قطعة من الذهب مرسوم عليها من الخارج صورة من المينا الملونة للخديوي إسماعيل بالملابس الملكية، وظهرت في قرابة عام 1510 ميلادية، وكان مخترعها ألماني يدعى بيتر هينلاين، وظلت صناعة ساعات الجيب يدوية حتى 1850، حين قام آرون لوفكين دينيسون بتأسيس شركة والثام للساعات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ إنتاج الساعات على مستوى صناعي، وقُدِّرَ إنتاج هذه الشركة من الساعات بين عاميّ 1850 و1950 بأربعين مليون ساعة.

والقطعة الثانية عبارة عن ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف يتوسط الظرف من الخارج صورة صغيرة نصفية بملابس التشريفة للأمير عمر طوسون بالمينا الملونة يحيط بها إطار من الرسوم الزخرفية على هيئة أوراق شجر محلاة بالمينا البيضاء والزرقاء.

5 ساعات جيب للملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

5 ساعات جيب للملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

5 ساعات جيب للملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

5 ساعات جيب للملك فاروق تنافس باستفتاء متحف المجوهرات الملكية فى الاسكندرية (صور)

والقطعة الثالثة عبارة عن ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف يتوسطها من الخارج بالمينا الملونة صورة نصفية للخديوي إسماعيل وحول الصورة إطار مستدير مركب به أحجار من الماس، من مقتنيات الملك فاروق، فيما جاءت القطعة الرابعة عبارة عن ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف أحد الظروف عليها صورة بالمينا الملونة للخديوي إسماعيل يحدها من الخارج إطار بالمينا الطرابيشي يحيط بالساعة من الخارج حليات بارزة من الذهب على هيئة أوراق شجر.

وجاءت القطعة الخامسة، عبارة عن ساعة جيب من الذهب بثلاث ظروف عليها صورة بيضاوية الشكل بالمينا الملونة للخديوي إسماعيل بالملابس المدنية وعلي جانبي الصورة رسوم بطريقة الحفر على هيئة أوراق شجر مغطاة بالمينا الحمراء والظرف الثاني من الخارج محفور عليه رسم تاج بهلال وثلاث نجوم محلى بالمينا الحمراء وأسفله أنسيال، من مقتنيات محمد على توفيق.