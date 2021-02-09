شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» ترفض طلب نائبة بالنواب لتغيير اسم جامعة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت وزارة التعليم العالي، تغيير اسم جامعة الغردقة لتصبح جامعة البحر الأحمر، وذلك في ردها على طلب إيلاريا حارث، عضو مجلس النواب.

كانت قد تقدمت النائبة بطلب لوزارة التعليم العالي لتغيير اسم جامعة الغردقة بعد استقلالها من فروع جامعة جنوب الوادي ليكون اسمها جامعة البحر الأحمر.

وأكدت وزارة التعليم العالي في ردها بأنه هناك بالفعل جامعة في دولة السودان الشقيق تسمى جامعة البحر الأحمر، لذا لن يسمح بوجود جامعتين بنفس الاسم.