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«منطقة البحر الأحمر الأزهرية» تتسلم مبنى معهد رأس غارب بعد انتهاء أعمال إنشائه

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية أعضاء لجنة استلام معهد رأس غارب النموذجي المهندس إيهاب حمودة حامد، والمهندس عاصم رزق محمد عبد الرحيم من الإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف، وتم تشكيل لجنة لاستلام وتسليم مبنى معهد رأس غارب النموذجي بعد الانتهاء من أعمال انشائه وتجهيزه.

يذكر أن المبنى أقيم على مساحة 1200 متر مربع، والمبنى مكون من دور أرضى و2 أدوار علوية، ويتضمن 12 حجرة دراسية و2 معمل وحجرة تربية رياضية وتربية فنية ومكتبة ومعمل كمبيوتر وغرفة أنشطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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