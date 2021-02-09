شكرا لقرائتكم خبر عن «منطقة البحر الأحمر الأزهرية» تتسلم مبنى معهد رأس غارب بعد انتهاء أعمال إنشائه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية أعضاء لجنة استلام معهد رأس غارب النموذجي المهندس إيهاب حمودة حامد، والمهندس عاصم رزق محمد عبد الرحيم من الإدارة الهندسية بمشيخة الأزهر الشريف، وتم تشكيل لجنة لاستلام وتسليم مبنى معهد رأس غارب النموذجي بعد الانتهاء من أعمال انشائه وتجهيزه.

يذكر أن المبنى أقيم على مساحة 1200 متر مربع، والمبنى مكون من دور أرضى و2 أدوار علوية، ويتضمن 12 حجرة دراسية و2 معمل وحجرة تربية رياضية وتربية فنية ومكتبة ومعمل كمبيوتر وغرفة أنشطة.