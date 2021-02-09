شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الاسكندرية» تحذر من «الصدأ الأصفر»: أخطر الأنواع التي تصيب القمح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، من أخطر أنواع مرض الأصداء التي تصيب نباتات القمح، والتي تتنوع بين 3 أنواع الأصفر والبرتقالي والأسود، وذلك بترتيب ظهورها ومرض التفحم السائد ومرض البياض الدقيقي.

وقال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة في الإسكندرية، إن الصدأ الأصفر أو (الصدأ المخطط)، هو أخطر الأصداء الثلاثة وتظهر أعراضه خلال شهر فبراير ومارس على شكل بثرات منفصلة لها مظهر مسحوقي مرتبة في صفوف طولية مع محور الورقة متوازية وتظهر الإصابة على الأوراق والأغماد والقنابع على السنابل، وعند مسح الأوراق بأصابع تظهر بودرة صفراء على الأصابع.

وأضاف، لـ«المصري اليوم»، أن النوع الثاني وهو الصدأ البرتقالي أو(صدأ الأوراق)، وتظهر العلامات أواخر فبراير وخلال مارس على هيئة بقع مسحوقيه لونها بني فاتح مستديرة مبعثره بدون نظام كما يمكن أن تظهر على سطح الورقة ولا تظهر الإصابة إلا على الأوراق فقط.

وعن النوع الثالث وهو الصدأ الأسود أو (صدأ الساق)، قال «صالح»، أنه تظهر الإصابة أواخر إبريل وأول مايو على هيئة بقع مسحوقية لونها بني داكن أو أسود غير منتظم تلتحم مع بعضها وتظهر الإصابة على الساق والأوراق والسنابل وتسبب الإصابة الشديدة وتهتك في الأنسجة الدعامية.

وقال إن مكافحة الأمراض الثلاثة تتم عن طريق المكافحة بالرش وعدم انتشار المرض وخاصة الإصابات المبكرة بأحد المبيدات، سومي ايت مستحلب 5%بمعدل 25 سم مكعب لكل 100 لتر ماء، وبانش 40%مستحلب بمعدل 19 سم مكعب لكل 100 لتر ماء.

"زراعة الاسكندرية" تحذر من "الصدأ الأصفر": أخطر أنواع الأصداء التي تصيب القمح (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من "الصدأ الأصفر": أخطر أنواع الأصداء التي تصيب القمح (صور)

"زراعة الاسكندرية" تحذر من "الصدأ الأصفر": أخطر أنواع الأصداء التي تصيب القمح (صور)