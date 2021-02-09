شكرا لقرائتكم خبر عن «آفات الاسكندرية»: رش الحدائق والمنتزهات والمدارس لمكافحة «السوسة الحمراء» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإسكندرية، إن أجهزة مكافحة الآفات تواصل حملاتها لمجابهة حشرات السوسة الحمراء والناخرات والنمل الابيض في الحدائق والمنتزهات والمدارس، في إطار الحفاظ على سلامة المنشآت العامة والخاصة وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، حيث يتم تنفيذ الحملات تحت إشراف مهندسي إدارة المكافحة.

وأشار إلى أن الحملات قامت بمكافحة حشرة النمل الأبيض التحت أرضى كإجراء وقائي، في مدرسة برج العرب الإبتدائية ومدرسة الغربانيات التابعتين لقطاع برج العرب.

وأضاف أن المديرية تقوم بإجراءات قوية لمواجهة النمل الأبيض ومكافحته فور ورود الشكوى، والتعامل الفوري من خلال الفحص والمعاينة الميدانية وصرف المبيد اللازم، لتشمل الأعمال الوقائية الوحدات السكنية والمدارس والأراضي المزمع البناء عليها بمبيدات فسفورية تركيز 48%.

وقال وكيل الوزارة، إن لجان مهندسي إدارة المكافحة تقوم بالمتابعة الدورية والرش الوقائي والعلاجي وإزالة الأشجار المصابة، وكذلك عمليات التقليم في حدائق المنتزه شرق الإسكندرية، ضد حشرة الناخرات والسوسة الحمراء فضلا عن المرور الدوري ومتابعة فحص ورش النخيل ضد حشرة سوسة النخيل الحمراء بحديقة الحيوان في النزهة .

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)

لجان "آفات الاسكندرية": رشد أشجار المنتزه وحديقة الحيوان بمبيدات فسفورية ومكافحة النمل الأبيض بمدرستي برج العرب و الغربانيات (صور)