شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 17 شخصا، صباح اليوم، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام كوبرى الكسارة على طريق الصالحية الجديدة فاقوس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أمام كوبرى الكسارة على طريق الصالحية الجديدة فاقوس، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وإجراء التحريات اللازمة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.