شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواء»: إطلاق مبادرة «دعم التصدير» لدعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بمعدلات التصدير في كل القطاعات، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًّا؛ أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق مبادرة «دعم التصدير» بهدف دعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل التحديات التي تقف أمام تدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.



وصرح الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث كل إجراءات التصدير بهيئة الدواء المصرية لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية، كما ستتضمن المراحل التالية من المبادرة دعوة الهيئة لكل شركات الأدوية لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزم تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها.



وأضاف «الغمراوى» أنه دعمًا للاستثمار الدوائى وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، قامت الهيئة بتحديث إجراءات نظام «التصنيع بغرض التصدير» الذي يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء المصرية شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلى، وقد جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام .