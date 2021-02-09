شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أشمون: تحرير 269 محضرًا تموينيًا في حملات على المخابز والمحلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامى سرور، رئيس مدينة أشمون في محافظة المنوفية، إن إدارة التموين قامت بشن عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمركز أشمون، أسفرت عن تحرير عدد 269 محضرا متنوعا منها تحرير 249 محضرا للمخابز، وتحرير 20 محضر جنحة أسواق عدم إعلان الأسعار- وحيازة سلع مجهولة المصدر- ومزاولة نشاط بدون ترخيص- وحيازة سلع مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وخلال الحملات التموينية على المخابز بأشمون تم تحرير 33 محضر مخالفة مواصفات، و35 محضر نقص وزن، و56 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، و91 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و15 محضر استيلاء على 81 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 2 محضر عجز في الرصيد الاستراتيجي على 32 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وتحرير 17 مخالفات أخرى متنوعة.

من جانبه، أكد سرور أن حملات التفتيش على الأسواق مستمرة بالمركز والمدينة ولا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع.