شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية: تعديل قرار ضوابط القيد والأعذار الامتحانية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية تعديل قرارها بشأن ضوابط وقف القيد والأعذار الامتحانية في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس)، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، والتى تنص على أنه «يجوز الاعتذار عن دخول الامتحان في مقرر أو أكثر لسبب يحدده مجلس الكلية ومجلس الجامعة، على أن يقدم طلب العذر خلال شهر من انتهاء الامتحانات».

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال مجلس شؤون التعليم والطلاب، في جلسته اليوم، بتقنية «الفيديو كونفرانس»، أنه في حالة وجود ظروف قهرية تحول دون تقديم الطالب العذر خلال هذه الفترة يقوم الطالب بالتقدم بالعذر حال انتهاء هذه الظروف وفي مدة لا تتجاوز عامين جامعيين بحد أقصى، على أن يقدم المستندات الدالة على ذلك مع السماح بمخاطبة جميع الكليات لحصر الطلاب الذين تقدموا بالتماسات وتم قبول عذرهم عن العام الجامعي ۲۰۱۸/ ۲۰۱۹ درءًا لهم من الفصل وإرسالها للجامعة للاعتماد، وتعتبر الموافقة جوازية ولمجلس كل كلية تقدير الأمور.

وأكد على وكلاء الكليات حرص الجامعة على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بصفة خاصة، والمجتمع العام بصفة عامة، خلال هذا الظرف الاستثنائي بما لا يؤثر على العملية التعليمية.

وقال إن ٢٠ فبراير الجارى هو بداية العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشيرًا إلى عزم الجامعة إنشاء وحدات للابتكارات التربوية كوحدات من مركز الجامعة خلال الفصل الدراسي الثاني، بجميع كليات الجامعة البالغ عددها 23 كلية ومعهدًا.

واستعرضت الدكتورة غادة الخياط، رئيس قسم نظم المعلومات بكلية التجارة جامعة الاسكندرية، والمدير التنفيذى لوحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد، خلال الاجتماع، أهداف الوحدة، وهى الوحدة المنوط بها التعليم الإلكترونى داخل الجامعة، حيث سيتم إنشاء وحدات فرعية لوحدة الابتكارات التربوية بكل كلية، والتي ستعمل على إدارة منصات التعلم الإلكترونى وتطوير العملية التعليمية والعمل على مبادرات الوحدة، مثل إنشاء المقررات المفتوحة واسعة الانتشار باسم جامعة الإسكندرية لإعلاء تصنيف الجامعة، وجارٍ الآن تطوير مقررين في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا البازغة وتطبيقاتها في كافة المجالات وفي مجال تمريض النساء والتوليد، وللجامعة مقرران منشوران حاليًا على منصة Egy Moocs.

واستعرض وكلاء الكليات خطة جداول الامتحانات بكل كلية خلال المجلس، وتبين أن جميع الكليات ملتزمة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدين على أن الجامعة تضع نصب أعينها مصلحة الطالب ومراعاة كافة الظروف الراهنة، وفقًا للإجراءات الاحترازية، وضمانًا للتباعد الاجتماعى، وأن الكليات أكدت أن سعة اللجان انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، بالإضافة لتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة.