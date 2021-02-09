شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، الثلاثاء، بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم.

وتتم فعاليات الحملة، بحسب بيان صحفي، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، وتعاون كل الجهات المعنية، حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة، بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين وتستمر الحملة لمدة شهر.

وتم بدء توزيع اللقاحات للوحدات البيطرية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في إطار الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

وبدأت الحملة القومية للتحصين من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض، وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكذلك تشمل الجهود حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتجوب لجان التحصين كل مراكز وقرى المحافظة.

وقال محافظ القليوبية إن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية تولي إهتمامًا بالغًا بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لأهميتها الشديد في الحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد حقا وملكا لكل أبناء القليوبية.

من جانبها، أشارت الدكتورة أمل العسيلي، مدير عام الطب البيطري بالقليوبية، إلى أن الهدف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع هو الكشف البيطري للاطمئنان على سلامة الثروة الحيوانية، والحفاظ عليها من تلك الأمراض سريعة الانتشار، والتي تتسبب في إجهاض أعداد كبيرة من الحيوانات، وكذا تعرضها للوفاة وخاصة الصغيرة منها.