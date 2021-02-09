شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة قلين يتابع أعمال حملات النظافة والتجميل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة النظافة على مستوى المركز والقرى وتجميل مداخل المدينة، وذلك تحت إشراف النواب، كما تابع حملات الإشغالات وأعمال مسح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بقلين البلد وتجميل مداخل ومخارج المدينة، ورفع مخلفات القمامة من أماكن تجمعها، ومتابعة أعمال التجميل وقص الأشجار بمداخل المدينة بشارع جمال عبدالناصر.

وأكد على ضرورة رفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى، مضيفًا أنه تم رش وتطهير شوارع وأبنية المدينة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين

اعمال النظافة والتجميل بقلين