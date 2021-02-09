شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم جديدة على جميع أنواع المركبات.. البرلمان يناقش تعديلات «المرور» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة، مشروع بتعديل قانون المرور الجديد، وبحسب المادة الثانية من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، يتم فرض رسوم لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وجاءت كالآتي:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300، و(75) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، و(150) عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، و(250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، و(350) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك، و(20) جنيها عن الدراجات النارية، و(200) جنيه عن الأتوبيس الخاص، و(200) جنيه عن أتوبيس الرحلات، و(200) جنيه عن الأتوبيس العام، و(200) جنيه عن أتوبيس السياحة، و(50) عن أتوبيس المدارس، و(25) جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توك توك)، و(250) جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7، (300) جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7، (400) جنيه عن السيارات المقطورة، (50) جنيها عن سيارات الحكومة (50) جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) جنيها عن سيارات المحافظة، (500) جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة، و(50) جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، و(50) جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) جنيها عن الجرار الزراعي، (50) جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) جنيه عن السيارات الملحقة.