محافظ جنوب سيناء يشارك فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع مجلس ادارة الإتحاد العام للغرف التجارية المنعقد بمدينة شرم الشيخ

شارك اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء في اجتماع مجلس ادارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد، والمنعقد بأحد المنتجعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك في حضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر للمهندس العربى لمجهوداتة المميزة ومشاركتة في كافة المناسبات الإجتماعية بالمحافظة، كما اشاد بمجهودات الاتحاد مع الجانب الكازاخستانى والتعاون بين مصر وكازاخستان في عدد من المجالات وخاصة الجانب السياحى وقدم الدعوة لكافة الشعب الكازاخستانى لزيارة مصر وبخاصة مدينة شرم الشيخ وتفعيل التوامة بين مدينتى شرم الشيخ وألماتى.

كما ناقش المحافظ مع اتحاد الغرف التفاعل السياحى بين المحافظات وازالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك الأمر وعلى المستوى الدولى دراسة الربط بين الانشطة الترفيهية والسياحية بالانشطة التجارية.

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