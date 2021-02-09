شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مهربة وغير مصرح بتداولها ومنتهية الصلاحية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء علي ضبط أدوية مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها وأدوية منتهية الصلاحية في حملة علي الصيدليات والمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأضاف ، في بيان، وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات فى عدد 84 منشأة صحية معظمها من الصيدليات ، وبمتابعتها أمكن تلافى المخالفات البسيطة بعدد 64 منشأة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع 14 منشأة لوجود مخالفات لايمكن تداركها .

وأشار الى أن المخالفات الجسيمة تمثلت فى وجود أدوية مهربة تباع فى بعض الصيدليات ، وأدوية أخرى غير مصرع بتداولها أو منتهية الصلاحية ، وأدوية غير موجودة فى عبواتها الأصلية ، الى جانب عدم وجود مدير فى الصيدلية .

لفت إلي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة والغلق الاداري لها بعد العرض علي اللواء دكتور محمد عبد الفضل شوشة، محافظ شمال سيناء.