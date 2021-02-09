شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة لمدة 6 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2021 إلى الأحد 14 فبراير 2021.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع فى درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.



وفيما يلى تفاصيل الظواهر الجوية حتى الجمعة: الثلاثاء 9 فبراير : وفيما يلى تفاصيل الظواهر الجوية حتى الجمعة: الثلاثاء 9 فبراير : شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



الأربعاء 10 فبراير : الأربعاء 10 فبراير : شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



الخميس 11 فبراير : الخميس 11 فبراير : شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد



الجمعة 12 فبراير : الجمعة 12 فبراير : شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية



يوم السبت 13 فبراير : يوم السبت 13 فبراير : انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد