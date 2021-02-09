شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تتلقى 2783 شكوى خلال شهر يناير وحل 77,6% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين خلال شهر يناير الماضى ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن مبادرة صوتك مسموع أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لإستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أو رقم الواتس اب أو عبر الإيميل أو الخط الساخن ، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278,7 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52,8 ألف شكوى بنسبة 96,3% وجارى حل 2040 شكوى.

وأكد شعراوى، ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم مشيراً إلى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17,6 الف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77,6% وجارى حل 621 شكوى.

وأوضح شعراوى أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى شكاوى الاشغالات والتى بلغ عددها 913 شكوى ثم القمامة 759 شكوى ومخالفات البناء 581 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة 514 شكوى وشكاوى الفساد 16 شكوى.

وأشار شعراوي إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة فى مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالباً كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة “صوتك مسموع” تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على الفيس بوك أو الواتس أب أو البريد الإلكتروني للوزارة أو الخط الساخن قائلا : “إن الواتس اب تلقي خلال شهر يناير 14684 رسالة منها 2322شكوى تم حل 1834 شكوى وجارى حل 488 بينما تلقت صفحة المبادرة على الفيس بوك 2800 رسالة منها 420 شكوى تم الرد على 268 شكوى وجارى الرد على 152 شكوى ، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمة تتضمن استفسارات وتم التوجيه بإتخاذ اللازم.

وقال شعراوى، إن فرق عمل المبادرة في المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة في حل الشكاوى هى ( اسيوط – المنيا –البحيرة- الشرقية – الجيزة-القليوبية- بورسعيد)، لافتا إلى أن فرق المحافظات هي بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم. لافتاً الى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى .

وشدد وزير التنمية المحلية، على الدور الحيوي للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات وحسم شكاوى المواطنين خاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة ، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة وشكاوى من تراكم مياه الامطار خلال فترة تعرض البلاد لموجات الطقس السيء وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات.

والجدير بالذكر أنه يتم التواصل مع المبادرة عن طريق رقم "الواتس أب "وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” بعنوان (صوتك مسموع) والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني.