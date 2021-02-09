وزارة النقل تستأنف عمليات تعقيم أوتوبيسات الـ"سوبر جيت".. صور

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة السوبرجيت التابعة لوزارة النقل فى بيان لها تواصل أعمال تطهير وتعقيم كافة الأوتوبيسات مع التطهير المستمر لشبابيك التذاكر وأماكن انتظار الركاب ضمن الإجراءات الاحترازية التى تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة النقل أطلقت حملة موسعة لتطهير وتعقيمه كافة قطاعاتها ومرافقها ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات والأوتوبيسات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد.