شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: استمرار حملة تطعيم الفرق الطبية بمستشفى بدر الجامعى فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الجهود المكثفة لتلقى الطواقم الطبية لقاح كورونا بمستشفى بدر الجامعى للعزل، وذلك إيمانا بأهمية الدور الذى تقوم به الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا و الحد من انتشاره و حرصا على سلامتها،

و أعرب الدكتور ماجد نجم عن اهتمام الجامعة بتوفير اللقاح وتطعيم طواقمها الطبية مجانا حرصاً على حياتهم وسلامتهم، ويأتى ذلك وفق برنامج محدد يتماشى مع خطط وزارتى الصحة والتعليم العالى و المجلس الأعلى للجامعات و يتفق مع سياسة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره.

وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، إلى استمرار العمل بمستشفى بدر للعزل و استقبال الحالات مع اتباع التدابير الاحترازية و الحرص على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات و تطبيق جميع قواعد السلامة و الوقاية والتى من شأنها أن تسهم فى حصار الفيروس و القضاء عليه.

ويشرف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور إيهاب لطفى مدير مستشفي بدر الجامعى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى على الإجراءات التنفيذية لهذا البرنامج.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن الجامعة قامت منذ بداية الجائحة بتخصيص مستشفى بدر كمستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا و أن كلية الطب تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية و تواصل جهودها الدءوبة فى مواجهة انتشار المرض و الحد من آثاره و ذلك تنفيذا لخطة الدولة و اتباعا لتوجيهات الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

كما أعلن الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات عن تناقص أعداد الإصابات و انخفاض حدة الموجة لكنه نبه فى الوقت ذاته على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية و على رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة وغسيل الأيدي باستمرار.











