شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: إزالة 57 ألفا و418 مخالفة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لقطاع حماية و تطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، أن التعديات التى تم ازالتها منذ 2015 بلغت 57 الف و 418 مخالفة، و أن عدد المخالفات التى تم تسجيلها قبل بدء الحملة 50 ألف و399 مخالفة.

أضاف التقرير أن عدد المخالفات التى تم تسجيلها لتعديات على النهر منذ يناير 2015 أى حوالى 6 سنوات بلغت 66 ألف و 485 مخالفة ، و احالة عدد من المخالفات للنيابات العسكرية.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.