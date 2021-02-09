شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ 21 قرار إزالة للتعديات على نهر النيل فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل، أنه يتم تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، وذلك مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 21 قرار إزالة منهم 9 مبانى غرف واحواش من الطوب الأبيض والأسمنت بمسطح 260 متر مربع و 12 قرار ردم تشوينات بإجمالى 440 متر مكعب بناحية النزالى جنوب - مركز القوصيه - أسيوط، بوجود قوات الشرطه وتحت اشراف مهندسى الإدارة.

وتواصل وزارة الرى بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه و شبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافه الاختناقات وتحويل مرتكبيها الي النيابات، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجري النيل موجوده منذ عشرات السنين، وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.