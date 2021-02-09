شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب التركى يعانى.. فيديو يظهر سيدة تركية تجمع بقايا الطعام من القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أحوال النساء اللواتي يجمعن الطعام القديم الملقى في حاويات القمامة مع أطفالهن في بشكتاش، بإسطنبول، مرة أخرى عن الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها الشعب التركى.

ونشرت منصات تركية معارضة فيديو لسيدة تجمع بقايا الطعام مع طفلها من القمامة، في شارع أورتا باهتشا بمنطقة بشيكتاش، حيث يوجد العديد من المطاعم وأكشاك الوجبات الجاهزة والأسواق، يتردد الذين يعيشون على بقايا الطعام في حاويات القمامة محاولين كسب لقمة العيش.

ويظهر الفيديو طفلًا يبلغ من العمر 5-6 سنوات يلعب بدراجة نارية متوقفة بجوار الحاوية، بينما تبدأ المرأة، التي يُفترض أنها والدته، في فرز الطعام بخلط القمامة. تقليب الحاوية لدقائق، تجد المرأة أولاً صندوقًا من الورق المقوى حيث ستضع ما ستجده ثم تضع الطماطم الصالحة للأكل والخضراوات والفواكه التي فصلتها بشكل انتقائي في هذا الصندوق.