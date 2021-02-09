شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تسمح لطلاب الثانوى الراغبين فى التقدم على نظام المنازل تسليم الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت المدارس الثانوية العامة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فرصة التقدم للامتحانات والدراسة على نظام المنازل، حيث أعلنت المدارس، أنه على من يرغب من الطلاب سرعة تقديم الأوراق المطلوبة إلى شئون الطلبة فى المدرسة المقيد بها الطالب لإنهاء إجراءات تحويله إلى نظام المنازل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيمة تأمين التابلت عن العام الثانى والمحددة بملبغ 100 جنيه، حتى لا يسقط حق الطالب فى التأمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة قيام طلاب الصف الثانى الثانوى والمعلمين بسداد مبلغ التأمين على التابلت، وقسط السنة التأمينية بمكاتب البريد، لعدم سقوط حقهم فى الوثيقة التأمينية.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه قد تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت وقدرها 100 جنيه من خلال مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الاول الثانوى للمرة الاولى ولطلاب الصف الثانى الثانوى للمرة الاولى والثانية.

كان طلاب الصف الثانى الثانوى تسلموا العام الماضى أجهزة التابلت ومستمرة لديهم حتى التخرج من الصف الثالث الثانوى وأيضا لن يتم استردادها مره أخرى من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، أن الوزارة عملت على بناء نظام تعليمى جديد فى زمن قياسى، منوهًا إلى أن تنفيذ أى نظام تعليمى جديد يستغرق فى أى دولة 10سنوات، ولكن نحن نجحنا فى بناء المناهج بشكل سريع جدًا.



وتابع: "نفذنا نحو 10.5 مليون امتحان إلكترونى خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، وأطلقنا العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم لأبنائنا الطلاب"، مشيرًا إلى أنه لولا الاستثمار الكبير فى مجال التعليم، خلال السنوات الماضية، لما نجحت الدولة المصرية فى الوقوف على قدمها خلال هذه الجائحة.



واستطرد:" الوزارة نجحت فى الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد إلكترونى موحد لكل الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب، ليتاح للطلاب بالدخول بنفس هذا البريد الإلكترونى ونفس كلمة السر على كل المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم".