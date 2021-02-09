شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على المحافظات حتى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية اليوم وغدا.

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيف الى معتدل نهارًا على مدن الساحل الشمالي، دافئ على باقي الانحاء مع اتجاه الحرارة نحو الارتفاع التدريجي، وبارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض الحرارة على الساحل الشمالي الغربي مع طقس لطيف نهارًا، تبقى أعلى من معدلاتها على باقي الانحاء مع طقس دافئ الى مائل للحرارة، ومائل للبرودة الى بارد ليلًا.

ويستمر ظهور السحب المرتفعة على المناطق الداخلية من شمال الجمهورية، الصعيد، البحر الاحمر وسيناء مع رياح خفيفة الى معتدلة، تنشط نسبيًا على جنوب شرق الجمهورية.

ويكون البحر المتوسط معتدلًا وملائمًا للانشطة البحرية، وكذلك البحر الاحمر باستثناء المناطق الجنوبية منه حيث تميل للاضطراب أحيانًا.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على أقصى شمال غرب الجمهورية.